Urteil vor dem Bonner Landgericht : Charmante Betrüger aus Bonn kommen hinter Gitter

Bonn Das Bonner Landgericht hat zwei Cousins im Alter von 29 und 52 Jahren zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Der jüngere der beiden Männer hatte gegenüber seinen Opfern seinen ganzen Charme spielen lassen.

„Die Einkommenssituation war immer prekär“, so Rausch über die beiden kinderreichen Familien der Verurteilten. Beide Cousins seien früh in die Eigentumskriminalität abgerutscht. Bereits bei dem ersten angeklagten Fall im Sommer 2018 ließ der jüngere Cousin seinen ganzen Charme spielen: Am 23. Juli radelte er gut gekleidet und bestens gelaunt durch Hoholz und bot einer im Vorgarten arbeitenden Frau an, Gartenarbeiten für sie zu erledigen. Weil sie gerade eine Markise anzubringen hatte, ließ sie den jungen Mann auf ihr Grundstück und man einigte sich darauf, dass er gegen eine Anzahlung von 560 Euro einen entsprechenden Sonnenschutz besorgen solle.