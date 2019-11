Bonn : Fraktionen kritisieren OB Sridharan nach GA-Interview

Bonn Nach dem GA-Interview von Oberbürgermeister Ashok Sridharan sparen die Fraktionen nicht mit Kritik. Die Grünen etwa sehen „eine deutliche Lücke“ zwischen Worten und Taten, die OB-Kandidatin der SPD zeigt sich „irritiert“.

Nach der Veröffentlichung eines GA-Interviews mit Oberbürgermeister Ashok Sridharan , in dem der OB ein positives Fazit seiner bisherigen Amtszeit gezogen hat, sparen nicht nur Oppositionsfraktionen mit Kritik. Die Grünen, Teil der Jamaika-Koalition, fordern den OB beim Thema Klimaschutz „nachdrücklich zu entsprechendem Verwaltungshandeln auf“. Fraktionssprecher Hardy Lohmeyer erklärte, die Grünen sähen beim Klimaschutz „eine deutliche Lücke“ zwischen Worten und Taten. „Ich erinnere nur an die letzte Ratssitzung beim Thema Einrichtung von Bus- und Radspuren vor dem Hauptbahnhof, wo der OB in letzter Sekunde wieder hinter den eigenen Verwaltungsvorschlag zurückgefallen ist. Da braucht es dann mehr Standhaftigkeit, auch wenn die Kritik mal lauter wird.“ Auch vertrete seine Fraktion die Auffassung, dass „man eine Fläche wie das Landesbehördenhaus nicht einfach Investoreninteressen überlassen“ dürfe.

„Vorhaben geraten ins Stocken“

Lissi von Bülow, OB-Kandidatin für die SPD, zeigte sich „irritiert, dass der Oberbürgermeister sich trotz der vielfältigen Herausforderungen so zufrieden darstellt“ angesichts eines „Verdrängungswettbewerbs“ von Menschen, die sich in Bonn keine Wohnung mehr leisten könnten, auf überfüllte Bahnen warteten oder im Stau stünden. Schulen und Sportstätten wären mitunter in einem schlechten Zustand, und für Kinder fehlten Betreuungsplätze. „Statt die satte Mehrheit kraftvoll zu nutzen und zwischen Verwaltung und Politik Hand in Hand zu arbeiten und ein Projekt nach dem Anderen umzusetzen, geraten immer wieder die Vorhaben ins Stocken.“