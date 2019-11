Stadtentwicklung in Bonn : Studentenwerk weist Kritik an Mensa-Neubau zurück

So soll sie aussehen, die neue Mensa an der Nassestraße: Am rechten Bildrand verläuft die Kaiserstraße, links parallel dazu die Lennéstraße. Foto: Barbara Frommann

Bonn Der geplante Mensa-Neubau an der Nassestraße in Bonn sorgt weiter für Unmut, die Meinungen zu den Plänen gehen auseinander. Das Studierendenwerk weist Kritik zurück.

Das Bonner Studierendenwerk weist die Kritik der Bürgerinitiative zum Erhalt der Grünen Innencarrées am geplanten Neubau der Mensa und des Verwaltungsgebäudes an der Nassestraße in einigen Punkten zurück: Derzeit sei der Innenhof mit einer Werkstatt des Studierendenwerks und Parkflächen bebaut. Zudem rage ein Teil des Küchengebäudes in den Innenhof. „Der Wettbewerbsbeitrag sieht hingegen keine Bebauung mehr im Innenhof vor, sondern stattdessen einen Garten“, sagte Robert Anders, Sprecher des Studierendenwerks. Die Nebengebäude in der südlichen Spitze des Areals würden ersatzlos abgebrochen. Gleiches gelte für die heute vorhandenen oberirdischen Stellplätze.