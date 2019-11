Linie RB48 : Güterzug zwischen Köln und Bonn sorgte für Ausfälle

Köln/Bonn Ein Unglück kommt selten allein - gleich mehrere Dinge kamen am Morgen zusammen, die bei Pendlern der Linie 48 für Ausfälle sorgten. Ein Kabelschaden könnte noch Verspätungen mit sich bringen.

Auf der rechtsrheinischen Strecke zwischen Bonn und Köln behindert eine planmäßige Baustelle südlich des Bahnhofs Beuel den Zugverkehr. Das teilte die Deutsche Bahn als Netzbetreiber mit. Grund seien Weichenarbeiten, die sich über die gesamte Woche erstrecken werden. Laut Bahnsprecher fahren ab den Stationen Beuel, Oberkassel und Troisdorf Schienenersatzbusse. Auch am 23. und 24. November sowie am 30. November und am 1. Dezember wird an den Weichen planmäßig gearbeitet.