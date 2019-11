Undichte Decke : Wasserschaden nach Regen am Bonner U-Bahnhof

Bonn Am Bonner U-Bahnhof hat es am vergangenen Wochenende durch die Decke geregnet. Eimer mussten aufgestellt werden, um das Wasser aufzufangen. Nahe der Stelle stand bereits im August die neue Passage teilweise unter Wasser.

Am vergangenen Wochenende hat es durch die Decke am Bonner U-Bahnhof geregnet. Betroffen war am Hauptbahnhof der Abgang auf der unterirdischen Ebene der neuen Passage, der hinunterführt zu den Stadtbahnen in Richtung Bad Godesberg. Eimer mussten aufgestellt werden, um denjenigen Teil des Starkregens aufzufangen, der sich seinen Weg durch die Decke bahnte.