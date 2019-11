Verdächtiger per Haftbefehl gesucht : Audifahrer nach Angriff auf Polizist in Bonn identifiziert

Audifahrer nach Angriff auf Polizist in Bonn identifiziert

Verdächtiger per Haftbefehl gesucht

Ermittler haben den Mann identifiziert, der in Bonn auf der Rabinstraße direkt auf einen Polizeibeamten zugefahren sein soll. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Bonn Die Polizei hat den Mann identifiziert, der mit einem Audi gezielt auf einen Beamten auf der Rabinstraße in Bonn zugefahren sein soll. Er wird nun mit Haftbefehl gesucht. Gegen ihn wird wegen versuchten Mordes ermittelt.

Wie die Ermittler am Dienstagnachmittag mitteilen, wird der 24-jährige mutmaßlicher Täter nun mit Haftbefehl gesucht. Er soll am Abend des 8. November mit seinem Auto gezielt auf einen 29-jährigen Polizeibeamten zugefahren sein, der sich nur durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen konnte.