Arbeiten an Trinkwasserleitungen : Frankenbad in Bonn wird für drei Tage geschlossen

Frankenbad in Bonn wird für drei Tage geschlossen

Arbeiten an Trinkwasserleitungen

Das Frankenbad in der Bonner Altstadt.

Bonn Wegen nicht genauer definierten Arbeiten an den Trinkwasserleitungen bleibt das Frankenbad im Oktober für drei Tage gesperrt. Weder Vereinen noch Privatpersonen steht das Schwimmbad dann zur Verfügung.

Wie die Betreiber des Frankenbads am Montag mitteilten, wird die Schwimmstätte für drei Tage geschlossen werden. Grund dafür seien Arbeiten an den Trinkwasserleitungen. Die Arbeiten sollen zwischen Montag, 21. Oktober und Mittwoch, 23. Oktober stattfinden. In dieser Zeit steht das Frankenbad weder für Vereinsschwimmen noch den öffentlichen Badebtrieb zur Verfügung.