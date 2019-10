Bonner Entwickler Christoph Kronhagel : Neues Verfahren soll Luft von Stickstoffdioxid befreien

Bonn Der Bonner Christoph Kronhagel hat ein neues Verfahren entwickelt, das die Luft von Stickstoffdioxid befreien soll. Bei dem Verfahren werden die Abgase durch Schlitze in der Fahrbahn angesaugt und gefiltert.

Anders in Reutlingen und Kiel: Dort ziehen die Verwaltungen die Einführung des Systems auf besonders belasteten Straßenabschnitten konkret in Erwägung. Die Folge ist erst einmal eine Baustelle, denn: Auf einem Teilstück der Fahrbahn werden in etwa 70 Zentimeter Tiefe Betonfertigteile mit schmalen Absaugschlitzen in den Asphalt eingesetzt. Darin befinden sich Filterkassetten, die den Feinstaub aufnehmen und in denen zudem über Aktivkohle Stickstoffdioxid gebunden wird. Die Rückstände werden regelmäßig aus Auffangbecken entsorgt, die gefilterte Luft über Säulen neben der Straße wieder ins Freie geleitet. 25.000 bis 30.000 Kubikmeter Luft sollen auf diese Weise pro Stunde gefiltert werden.