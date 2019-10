Bonner Landgericht : Onkel und Neffe ergaunern in Holzlar und Röttgen 71.000 Euro

Onkel und Neffe ergaunern in Holzlar und Röttgen 71.000 Euro

Die Angeklagten mit ihren Verteidigern bei Prozessauftakt am Bonner Landgericht.

Bonn Ein Neffe und sein Onkel sollen in Holzlar und Röttgen rund 71.000 Euro ergaunert haben. Ihnen wird vor Gericht nun vorgeworfen, gemeinsam drei Einbrüche geplant und durchgeführt zu haben.

Der Papierstapel vor Jens Rausch ist nicht ganz klein: Dabei seien noch gar nicht alle Akten zu den Vorstrafen der beiden Angeklagten eingetroffen, so der Vorsitzende Richter der 1. großen Strafkammer. Vor dem Bonner Landgericht müssen sich seit Dienstag ein Onkel und sein Neffe wegen Betrugsdelikten und Einbruchdiebstahl in insgesamt sieben Fällen verantworten. 29 beziehungsweise 13 Eintragungen enthält das Strafregister der beiden.

Der erste Fall nahm seinen Anfang wohl im Sommer 2018: Am 23. Juli bot ein zufällig mit dem Rad vorbeifahrender Mann der Frau aus Hoholz an, Gartenarbeiten für sie zu erledigen. Weil sie gerade eine Markise anzubringen hatte, ließ sie den jungen Mann auf ihr Grundstück und man einigte sich, dass er gegen eine Anzahlung von 560 Euro einen entsprechenden Sonnenschutz besorgen wolle. In den nächsten Tagen kam es zu weiteren Zahlungen die sich auf insgesamt 2300 Euro summierten. Nachdem man über eine von dem Mann hinterlassene Handynummer zunächst noch Nachrichten austauschte, konnte die Frau den verhinderten Dienstleister dann irgendwann nicht mehr erreichen. Dafür wurde aber im folgenden Winter bei ihr eingebrochen; es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro, und es wurden Schmuck und Uhren im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet.