Bei Einnahme besteht Lebensgefahr : Fentanyl aus Bonner Krankenhaus gestohlen

Bonn Aus einem Tresor eines Bonner Krankenhauses ist seit Samstag eine Ampulle Fentanyl verschwunden. Die Polizei geht von einem Diebstahl aus. Bei falscher Dosierung kann die Einnahme des Opiats zum Atemstillstand führen.

„Bei falscher Dosierung kann die Einnahme lebensgefährlich sein und zum Atemstillstand führen“, so die Polizei in ihrer Mitteilung. Einer Mitarbeiterin des Krankenhauses fiel demnach am Samstagmittag auf, dass die Ampulle fehlt. Angaben darüber, um welches Krankenhaus es sich handelt, machte die Polizei nicht.