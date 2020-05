Neues Bäderkonzept : Römerbad in Bonn soll Kombi-Bad werden

Bonn In der Bonner Bäderfrage setzt der Stadtsportbund auf eine Erweiterung des Römerbads. Dieses soll eine neue Schwimmhalle bekommen und so zum Kombi-Bad werden. Die Stadtschulpflegschaft zeigt sich mit dem neuen Plan für die Bonner Bäder zufrieden. Das Konzept im Überblick.

Der Stadtsportbund setzt in der Bäderfrage auf die Erweiterung des Römerbades um eine Schwimmhalle. Auf diese Weise könnte der Standort im Bonner Norden als Kombi-Bad parallel für Wettkampf-, Mehrzweck- und Lehrbetrieb genutzt werden, sagt die Vorsitzende des Stadtsportbundes Bonn (SSB), Ute Pilger, im Interview mit dem General-Anzeiger . Für die Zeit nach der Sanierung der Bonner Bäderlandschaft rechnet sie mit einer deutlich besseren Auslastung. Das Frankenbad will der SSB als Sport- und Kulturzentrum erhalten

Die Stadtschulpflegschaft (SSP) begrüßt das neue Bäderkonzept der Stadtverwaltung. Der sogenannte Rahmenplan, der auf einem Bürgergutachten aufbaut, ist in die Ratsgremien eingebracht und wird dort in den nächsten Wochen weiter diskutiert. Das Schulschwimmen sei in diesem Plan „umfassend berücksichtigt“, loben Andreas Beutgen und Jan Reche vom SSP-Vorstand in einer Pressemitteilung.