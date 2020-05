Bertha-von-Suttner-Platz : Drei Menschen bei Unfall in Bonner Innenstadt verletzt

Am Bertha-von-Suttner-Platz hat es am Sonntagnachmittag einen Unfall gegeben. Foto: Matthias Kehrein

Bonn Am Bertha-von-Suttner-Platz in Bonn hat es am Sonntagnachmittag einen Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gegeben. Drei Menschen wurden leicht verletzt, der Verkehr musste umgeleitet werden.



Nach ersten Informationen vor Ort war ein 81-jährigen Autofahrer an einer roten Ampel auf das vor ihm stehende Auto aufgefahren, das dadurch gegen ein weiteres Auto geschoben wurde. In jedem der Fahrzeuge wurde je eine Person leicht verletzt.

