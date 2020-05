Ringe rund um die Sonne : Halo-Erscheinungen erneut am Himmel in der Region zu sehen

Halo-Erscheinungen erneut am Himmel in der Region zu sehen

Königswinter/Bonn Halo-Erscheinungen sind optische Ringe, die rund um die Sonne erscheinen. Sie entstehen, wenn das Sonnenlicht auf Eiskristalle in der Luft trifft und bricht. In Bonn und der Region war das Phänomen erneut zu beobachten.

Sie fallen in letzter Zeit häufiger auf: Ringe, die optisch rund um die Sonne herum erscheinen. Die Rede ist von sogenannten Halo-Erscheinungen. Am Montag haben mehrere GA-Leser das Phänomen über Bonn und der Region beobachtet und fotografisch festgehalten. Das Phänomen war vor etwa einer Woche bereits am Himmel über der Region zu sehen .

Der Ring um die Sonne entsteht durch die Brechung von Licht an in der Luft schwebenden Eispartikeln. Das Phänomen entsteht immer dann, wenn in acht bis zwölf Kilometern Eiswolken in der Luft schweben und das Sonnenlicht auf die Wolken trifft. Und das sei im Prinzip immer möglich, sagt Andreas Friedrich, Pressesprecher beim Deutschen Wetterdienst. Solche Halo-Erscheinungen seien daher rund um das Jahr zu beobachten, teilweise fast täglich. Um das Phänomen beobachten zu können, sei natürlich ein klarer Himmel und freier Blick auf die Sonne nötig.