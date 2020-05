Coronavirus in der Ermekeilkaserne : Ausgangssperre in Bonner Flüchtlingsunterkunft aufgehoben

Die Ausgangssperre in der Ermekeilkaserne in Bonn ist aufgehoben worden. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn In der Bonner Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge gilt keine Ausgangssperre mehr. In den vergangenen Tagen waren die Coronavirus-Infektionen in der Ermekeilkaserne stark zurückgegangen.

In der Bonner Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Nordrhein-Westfalen ist die Ausgangssperre am Montagnachtmittag aufgehoben worden. Die Bezirksregierung hatte in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und dem Roten Kreuz für die Ermekeilkaserne eine Reihe von Maßnahmen getroffen, die die weitere Verbreitung des Corona Virus eindämmen sollen. Neben der Quarantäne und der räumlichen Trennung, erhielten die Bewohner ihr Essen ausschließlich auf den Zimmern. Nur negativ getestete Bewohner durften mit Sicherheitsabstände die Kantine besuchen.