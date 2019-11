Besondere Methode zur Unfallvermeidung : Bonner Polizei setzt auf Crash-Kurse für junge Autofahrer

Bonn Mit einem Präventionsprogramm und Schockbildern will die Polizei tödliche Unfälle insbesondere bei jungen Menschen vermeiden. Dazu geht sie auch in Schulen, um die Schüler für Gefahrensituationen im Autoverkehr zu sensibilisieren.

Doch zuvor füllte sich der Saal, während in einem Stakkato von Bildern Straßen, Kreuzungen und weiße Ghost-Räder zu sehen waren. Wie Polizeioberkommissarin und Moderatorin Martina Schreiner bei ihrer Begrüßung erklärte, waren es alles Bilder von Orten in Bonn, an denen Menschen tödlich verunglückt sind. „Mit der Wirklichkeit konfrontiert zu werden“, so Schreiner, „kann wirklich sehr hart sein.“ Noch bevor wahr wurde, was sie ankündigte, konfrontierte sie die größtenteils jugendlichen Zuhörer mit Zahlen. Die Gruppe der jungen Erwachsenen im Alter von 16 bis 25 Jahren seien an nahezu jedem fünften Verkehrsunfall beteiligt. Fast 100 von ihnen sterben jedes Jahr in NRW.