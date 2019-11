Polizei sucht Zeugen : Diebe stehlen drei hochwertige Geländewagen in Bonn

Bonn Dreimal haben Diebe in Bonn-Ippendorf zugeschlagen und hochwertige Geländewagen geknackt. Sie manipulierten offenbar die Ortungstechnik. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Diebe haben in Bonn-Ippendorf unbemerkt drei hochwertige Geländewagen der Marke Mercedes gestohlen. Die Polizei vermutet einen Tatzusammenhang, hieß es in einer Mitteilung vom Freitag. Demnach wurde das erste Auto des Typs Mercedes GLC bereits am Dienstagabend aus der Einfahrt eines Hauses an der Trierer Straße entwendet.