Ausgangsbeschränkungen wegen Coronavirus : Video zeigt den Corona-Stillstand der vergangenen Wochen

Bonn Auf einmal waren Straßen, Bahnen und Plätze in Bonn wie leergefegt: Mit ungeheurem Tempo hatte das Coronavirus zur Folge, dass die Stadt zeitweise fast menschenleer war. Unser Video zeigt Szenen der vergangenen Wochen.

Es waren ungewohnte Bilder, die sich dem Betrachter in den vergangenen Wochen boten: Als Ende März das Kontaktverbot in Kraft trat, zeigten sich viele Orte in Bonn fast menschenleer. Auch zu den Hauptstoßzeiten, in denen sich der Verkehr auf den Straßen für gewöhnlich staut und es in Bussen und Bahnen gedrängt voll ist, blieben die Menschen fern. Auf Drohnenfotos zeigte sich Bonn ebenfalls teils wie leergefegt. Der General-Anzeiger war zu dieser Zeit mehrfach in der Bonner Innenstadt und an sonstigen belebten Orten unterwegs, um diese Bilder und Impressionen festzuhalten - auch um eine Erinnerung an diese nahezu historische Situation zu schaffen.