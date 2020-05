Feier mit mindestens 15 Personen : Polizei löst Party in Tannenbusch auf

Die Polizei war am späten Mittwochabend in Tannenbusch im Einsatz. Foto: DPA (Symbolfoto)

Tannenbusch Infolge von Beschwerden über Ruhestörungen waren die Polizei und das Ordnungsamt am späten Mittwochabend in Tannenbusch im Einsatz. Dort trafen die Einsatzkräfte auf eine Gruppe von mindestens 15 Personen.

Wegen einer Ruhestörung war die Polizei am Mittwochabend in Tannenbusch am Waldenburger Ring im Einsatz. Wie die Polizei mitteilte, fuhr sie um 22.30 Uhr in Begleitung des Ordnungsamts zum dortigen Kindergarten, nachdem es mehrere Beschwerden über Ruhestörungen gegeben hatte. Hier trafen die Einsatzkräfte auf eine Menschengruppe von mindestens 15 Personen, welche bei dem Anblick der Uniformierten das Weite suchten.