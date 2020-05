Verkehrsführung : Verwirrung um Schilder am Hauptbahnhof in Bonn

Bonn. Die Stadt hat an der Ecke Meckenheimer Allee/Quantiusstraße zwei 30er-Schilder hintereinander aufgestellt. Das sorgt für Diskussionen bei Bürgern.

Dies sorgte in den sozialen Medien für Diskussionen. „Zwei neue Schilder am Bahnhof: Aufhebung der Tempo-30-Zone und 15 Meter dahinter Beginn der Tempo-30-Zone“, schreibt etwa ein Nutzer und fragt sich, ob das Straßenverkehrsamt den Überblick verliere. Warum die Stadt die beiden Schilder durchaus bewusst aufgestellt hat, erklärt sie in einer Antwort an den GA. „Da Radwege in 30er-Zonen nicht zulässig sind, der starke Querungsverkehr an Fußgängern aber geschützt werden soll, ist dort Einzelbeschilderung angeordnet,“ so Sprecherin Andreas Schulte.