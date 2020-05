Forschung an der Uni Bonn zu Blaualgen : Bonner forschen an Bakterien, die Öl produzieren

Bonner forschen an Bakterien, die Öl produzieren

Forschung an der Uni Bonn zu Blaualgen

Bonn Eine Studie der Universität Bonn zeigt erstmals, dass Cyanobakterien Öl herstellen können. Sie besitzen ein dafür nötiges Enzym. Bislang glaubten Forscher, die Fähigkeit dazu sei Pflanzen vorbehalten. Szenarien für eine praktische Anwendung gibt es bereits.

Dabei führt der Trivialname „Blaualge“ in die Irre, denn Cyanobakterien sind mit den im Darm lebenden Escherichia coli näher verwandt als beispielsweise mit einem Olivenbaum. Dörmann beschäftigt sich seit vielen Jahren mit einem Enzym, das bei Pflanzen einen Schritt der Ölsynthese katalysiert. Es ist in den Chloroplasten aktiv – den grünen, für die Photosynthese zuständigen Zellbestandteilen. Zusammen mit seinem Doktoranden Mohammed Aizouq hat Dörmann das Erbgut unterschieldicher Cyanobakterien nach einem Gen durchforstet, das der Erbanlage für das pflanzliche Ölsynthese-Enzym ähnelt. Mit Erfolg. Weitere Tests zeigten, dass Cyanobakterien mit diesem Enzym tatsächlich Öl herstellen, wenn auch nur in geringen Mengen.