Protest auf dem Marktplatz : Reisebüros in Bonn fordern weitere Soforthilfen

Reisebüros in Bonn fordern weitere Soforthilfen

Die Reisebranche sieht sich auch in Bonn vor massive Probleme gestellt. Der Staat soll mehr helfen und klarere Perspektiven aufzeigen, wann das Reisen wieder möglich sein wird. Foto: Stefan Knopp

Bonn Mitarbeiter von Bonner Reisebüros demonstrieren auf dem Marktplatz für mehr staatliche Unterstützung. Sie fordern eine weitere Soforthilfe, die nicht zurückzuzahlen ist.

Alle Krisen, sagt Meike Mouchtouris, haben die Reisebüros irgendwie überstanden, vom 11. September über die Air-Berlin-Pleite bis zur Thomas-Cook-Insolvenz im vergangenen Jahr. „Wir dachten, schlimmer als bei Thomas Cook kann es nicht kommen“, so die Reiseverkehrskauffrau. Und dann kam das Virus. „Corona setzt uns vor eine Krise, die noch nie dagewesen ist.“ Und es zwinge die Branche erstmals dazu, auf die Straße zu gehen. Am Mittwoch wurde deutschlandweit demonstriert, auch vor dem Alten Rathaus in Bonn. Dort wiesen Mitarbeiter von Reisebüros um die Mittagszeit mit gebührendem Abstand auf ihre spezielle Situation hin.