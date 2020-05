Corona-Lockerungen : Spielplätze in Bonn wieder geöffnet

Der Spielplatz an der Waldau ist auch wieder geöffnet. Foto: Stefan Hermes

Bonn Ab sofort sind auch in Bonn wieder die Spielplätze geöffnet. Der Ansturm in den ersten Stunden hielt sich aber in Grenzen, die Erleichterung bei den Eltern ist dagegen groß.



Trotz des sommerlichen Wetters hielt sich der vielfach befürchtete Ansturm auf die seit diesem Donnerstag wieder geöffneten Spielplätze in Grenzen. „Ich dachte, hier sei die Hölle los“, hatte auch Frederike Gerhards angenommen, die sich trotzdem mit ihren vierjährigen Zwillingen Jana und Felix per Bus aus Endenich zur Waldau aufgemacht hatte.

Schon im Laufe des Mittwochs hatte die Stadtverwaltung begonnen, die Absperrungen an den rund 300 Bonner Kinderspielplätzen zu entfernen und Schilder aufzustellen, die Begleitpersonen an den einzuhaltenden Mindestabstand von 1,50 Metern erinnern sollen. Oberbürgermeister Ashok Sridharan ließ mitteilen, dass er froh sei, Kindern wieder die Möglichkeit geben zu können, im Freien zu spielen.