Strafe in Höhe von 100 Euro wie in Bonn : Rhein-Sieg-Kreis beschließt Bußgeld bei Verstoß gegen Maskenpflicht

Die Maskenpflicht wird mehrheitlich befolgt. Foto: dpa/Soeren Stache

Bonn/Region Seit etwas mehr als einer Woche gilt in Nordrhein-Westfalen unter anderem in Geschäften, Bussen und Bahnen eine Schutzmaskenpflicht. Wer sich nicht daran hält, dem droht im Rhein-Sieg-Kreis wie in Bonn ein Bußgeld.

Seit dem 27. April gilt in NRW eine Maskenpflicht. Wer etwa mit Bussen und Bahnen unterwegs ist, einen Arzt besucht oder einkaufen geht, muss dabei Mund und Nase mit einer Maske bedecken.

Wer nach ausdrücklicher Aufforderung, eine Maske zu tragen, gegen die Maskenpflicht verstößt, muss seit Mittwoch in Bonn mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro rechnen. Das teilte die Stadt am Mittwoch mit. Der Stadtordnungsdienst kontrolliert demnach die Einhaltung der Maskenpflicht in Bonn.

Nun haben sich auch die 19 Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises zu einer gleichlautenden Regelung entschlossen. Das hat der Rhein-Sieg-Kreis am Donnerstag in einer Pressekonferenz bekannt gegeben.

Hintergrund der Entscheidung ist eine Empfehlung der Bezirksregierung Köln, die Bußgelder im Regierungsbezirk einheitlich auf 100 Euro festzulegen. Verpflichtend sei das allerdings nicht, hieß es seitens einer Sprecherin der Bezirksregierung.