Waldau in Bonn : Stadtförsterei bekommt einen neuen Waschplatz

Waldau in Bonn

Bonn Eine Lösung gibt es für verdreckte Fahrzeuge der Försterei: Eine neue Anlage soll an der Waldau für 170. 000 Euro gebaut werden. Im Herbst soll die Anlage in Betrieb gehen.

„Da würde ein Traum in Erfüllung gehen“, sagt Stadtförster Sebastian Korintenberg zu der Vorstellung, dass noch in diesem Jahr ein Waschplatz für die Betriebsfahrzeuge seiner Försterei an der Waldau entstehen könnte.