Körper-Ertüchtigung im Stadtgebiet : Aufwertung des Fitnessparcours am Brüser Berg sorgt für Diskussion

Aufwertung des Fitnessparcours am Brüser Berg sorgt für Diskussion

Hardtberg Beim Thema Ertüchtigung des Fitnessparcours auf dem Brüser Berg sind sich die Bezirksvertreter uneins: Einige befürworten eine Aufwertung, andere wollen eine genauere Prüfung. Laut eines Gutachtens nutzen wenige Bürger die Anlage.

Der Fitnessparcours an der Pascalstraße nahe des Verteidigungsministeriums auf dem Brüser Berg hat am Dienstagabend für eine kontroverse Diskussion in der Sitzung der Bezirksvertretung Hardtberg gesorgt.