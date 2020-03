Verlassener Wagen : Auto parkt seit 15 Monaten auf Parkplatz einer Bonner Kita

Bonn Seit 15 Monaten steht ein Kleinwagen verlassen auf einem Parkplatz vor einer Kindertagesstätte. Nun haben der Kreis Rhein-Sieg und die Stadt Bonn den Halter möglicherweise ausfindig gemacht.

Der Twingo, der vor einem Kindergarten in der Hainstraße in Endenich steht, zieht die Blicke eher nicht auf sich. Er sieht von außen gepflegt aus und macht einen guten Eindruck – nur der glänzende rote Lack fällt ins Auge. Auffällig ist allerdings, dass unter dem Fahrzeug und drumherum Moos und Unkraut wächst – das Auto ist anscheinend lange nicht bewegt worden. Die benachbarten Parkplätze machen alle einen gepflegteren Eindruck.

Bisher hatte Ordnungsamt keine Handhabe

Allerdings ist im vergangenen Juni die Hauptüberprüfung (HU) des Twingos abgelaufen. Der Halter hätte das Fahrzeug in der Folge im Juni in die Werkstatt bringen müssen, um eine HU durchführen zu lassen und anschließend eine neue Tüv-Plakette zu bekommen.

Möglicherweise wohnt Halter im Rhein-Sieg-Kreis

Dennoch möchte nun das Ordnungsamt der Stadt Bonn den Halter des Fahrzeuges ausfindig machen. Denn für das Überschreiten der HU-Frist wird ein Bußgeld fällig, insbesondere dann, wenn die Tüv-Plakette schon seit mehr als acht Monaten abgelaufen ist. „Es wurde eine Verwarnung in Höhe von 60 Euro geschrieben“, teilt Andrea Schulte mit. Außerdem habe die Stadt Bonn am Dienstag vom Rhein-Sieg-Kreis einen neuen Hinweis zum aktuellen Wohnort des Halters erhalten. Daraufhin habe die Stadt vor Ort ermittelt und eine angeblich neue Wohnanschrift im Rhein-Sieg-Kreis in Erfahrung bringen können. An diese neue Adresse wird nun die Verwarnung verschickt.