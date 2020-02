Parkraumkonzept nicht umgesetzt : Parken auf dem Venusberg in Bonn bleibt chaotisch

Obwohl der Stadtrat im März 2019 ein Parkkonzept für den Venusberg beschlossen hat, verzögert sich die Umsetzung. Foto: Maximilian Mühlens

Bonn Parken auf dem Venusberg ist weiter chaotisch, obwohl der Stadtrat bereits im März ein neues Konzept beschlossen hat. Der Grund ist die Gebührenordnung: Sie muss erst geändert werden.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maximilian Mühlens

Das im März 2019 vom Bonner Stadtrat verabschiedete Parkraumkonzept für den Venusberg lässt weiter auf sich warten – wann es in die Tat umgesetzt werden kann, ist bislang unklar.

Helmut Haux, Verkehrsexperte im Planungsamt, erklärte dem GA im vergangenen Jahr, dass er damit rechne, dass bis zum Jahresende 2019 das Konzept umgesetzt wäre. Denn es sind Parkscheinautomaten, Schilder und verschiedene Markierungen nötig, all das nimmt Zeit in Anspruch – passiert ist bislang nichts.

Verschiedene Parkoptionen Stadt rechnet mit bis zu 50 000 Euro Einnahmen Das Parkkonzept sieht vor, dass sämtliche Parkstände am Venusberg bewirtschaftet werden. Dabei gibt es die folgende Unterteilung „Kostenpflichtiges Parken mit Höchstparkdauer zwei Stunden“, „Kostenpflichtiges Parken mit Höchstparkdauer zwei Stunden, Bewohner frei“, „Zeitbeschränktes Parken mit Höchstparkdauer zwei Stunden, Bewohner frei“ und reines Bewohnerparken. Die Bewirtschaftungszeiten werden laut der Stadt auf montags bis freitags 7 bis 18 Uhr festgelegt. Die Gebühren sollen dabei etwa gleich hoch wie die Gebühren auf dem Gelände der Universitätsklinik sein, damit „keine Parkverkehre der Uniklinik in das Wohngebiet“ gezogen werden. Die halbe Stunde soll 0,60 Euro im Rahmen des Parkraumkonzeptes kosten. Die Stadt rechnet mit Parkeinnahmen von bis zu 50 000 Euro im Jahr. ⇥mmv

Jeder, der entweder auf dem Venusberg wohnt oder das Universitätsklinikum dort besucht, weiß, wie angespannt die Parksituation in dem Gebiet ist. Besonders betroffen ist der Bereich zwischen Haager Weg, Kiefernweg, Robert-Koch- und Sigmund-Freud-Straße. Autos parken wild, immer wieder rufen die Anwohner das Ordnungsamt. Auf ihrer Internetseite verweist die Uniklinik auf die angespannte Parksituation und rät zur Benutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs.

Parkraumkonzept ist Thema bei Sitzung des Runden Tisches

Barbara Dreymann, Mitbegründerin der Initiative Venusberg, war vor einem Jahr zufrieden, als das Konzept von der Politik verabschiedet wurde und bezeichnete dieses damals, als „einen Schritt in die richtige Richtung“. Kein Wunder, dass sie nun entsprechend enttäuscht ist. „Seit sechs Jahren sitzen wir regelmäßig an einem Runden Tisch für ein Verkehrskonzept auf dem Venusberg, das Parkraumkonzept hätte nun für eine Entlastung gesorgt“, so Dreymann.

Sie wundere sich sehr, dass sich bislang nichts getan habe, so Dreymann. „Ich habe den Eindruck, dass dieses Konzept – warum auch immer – herausgezögert wird“, so die engagierte Anwohnerin. Sie fordert, dass es so schnell wie möglich umgesetzt werden soll. Am 9. März ist das noch nicht umgesetzte Parkraumkonzept auch ein Thema bei der nächsten Sitzung des Runden Tisches.

Beschlussvorlage wurde im Januar vertagt

Markus Schmitz vom städtischen Presseamt kann erklären, warum das Parkraumkonzept im Bereich Haager Weg, Kiefernweg, Robert-Koch- und Sigmund-Freud-Straße bislang nicht umgesetzt werden konnte: „Der Beschluss des Stadtrats im März 2019 reicht nicht aus“. Denn um diesen umsetzen zu können, muss auch die Parkgebührenordnung der Bundesstadt geändert werden – auch diese muss dann wiederum vom Stadtrat beschlossen werden. Hat dieser beide Anliegen beschlossen, steht dem Parkraumkonzept auf dem Venusberg nichts im Wege.

Die Abteilung für Bürger- und Straßenverkehrsangelegenheiten der Stadt Bonn hatte in ihrer Beschlussvorlage bereits angekündigt, dass die Parkgebührenordnung entsprechend geändert wird. „Bei der Änderung ist aufgefallen, dass die Parkplätze Am Hauptbahnhof, Rabinstraße und Beethovenhalle noch in der Liste vorhanden sind. Diese werden gestrichen“, heißt es in der Vorlage.

Am 28. Januar wurde die Beschlussvorlage von der Bezirksvertretung Bonn allerdings vertagt. „Die Bezirksvertretung hat die Vorlage vertagt, da die Verwaltung die Anlage noch einmal prüfen sollte“, erklärte Schmitz vom Presseamt. In der Anlage befindet sich die Parkgebührenordnung sowie ein Straßenverzeichnis. In einer dieser Anlagen soll es zwei Fehler gegeben haben, die die Stadtverwaltung ausbessern sollte, heißt es.

In der Sitzung des Hauptausschusses und auch in der Sitzung des Rates wurde das Thema wiederum von der Tagesordnung genommen. „Die Verbesserungen lagen zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor“, erklärte Schmitz.