Buslinie 630 : Mutter ärgert sich über Ausfälle von Schulbus in Bonn

Duisdorf Weil ihr Sohn (10) an der Duisdorfer Haltestelle Basketsring oft vergeblich auf den Bus zur Schule wartet, hat sich eine Mutter bei den Stadtwerken Bonn beschwert. Die verweisen auf Verspätungen aufgrund von Staus und Streit unter Fahrgästen.

„Wie schaffen wir es, dass die Kinder nicht stundenlang an der Haltestelle stehen müssen?“, hat Katharina Tautenhahn-Ruhm aus Duisdorf die Bonner Stadtwerke (SWB) per Kontaktformular gefragt. Die Antwort der SWB fiel so umfangreich aus, wie sie für die Mutter des zehnjährigen Finn unbefriedigend ist. Ihr Ärger bezieht sich auf die Linie 630.

Buslinie 630 sei unzuverlässig

Henseler konstatierte, dass die Gründe für den Ausfall der Busse, der in der letzten Kalenderwoche nachweislich zwei Mal stattgefunden hatte, „vielschichtig“ seien und von daher nicht pauschal beantwortet werden könnten. Minutiös machte er im Weiteren die Verspätungen und Ausfälle der vergangenen beiden Wochen deutlich. In der SWB-Dokumentation sind Verspätungen von zwei Minuten ebenso erfasst wie Totalausfälle. Bei Verspätungen gibt es Gründe wie „Streitigkeiten unter Fahrgästen“ oder auch wegen „kleinerer Staulagen“.

Ereignisse wie Stau nicht beeinflussbar

Hohe Staulagen könnten dabei bis zum Ausfall eines Busses führen. Zudem habe es an zwei Tagen Ausfälle „wegen Fahrzeugmangel“ gegeben. Zu viele Fahrzeuge mussten aufgrund von Sachschäden in die Werkstatt gebracht werden. Das habe dazu geführt, dass am Folgetag diese Fahrzeuge teilweise nicht wieder eingesetzt werden konnten. „Speziell an zwei Tagen hintereinander sollte dieser Grund nicht ein und denselben Kurs betreffen“, bedauerte auch Henseler. Hier werde intern optimiert. „Das wird zukünftig in dieser Form nicht mehr vorkommen“, versicherte er.