Panne bei Busfahrt : Fahrer vergisst Schlüssel für Bus der Linie 603

Bonn Beim Fahrerwechsel auf der Buslinie 603 hat es am vergangenen Samstag eine Panne gegeben. Vom Zentralen Omnibus-Bahnhof (ZOB) aus sollte ein Bus um kurz nach 16 Uhr nach Röttgen fahren. Doch der Fahrer hatte seinen Schlüssel vergessen.

Busfahrer sei zurückgekommen

Zu Dienstbeginn hatte sich der Fahrer, so vermutete Henseler gegenüber dem GA, die Schlüssel schon für alle seine Busse besorgt. „Dem Fahrer gingen in dem Moment bestimmt sehr viele Gedanken durch den Kopf – da hat er nicht an eine Info an die Fahrgäste gedacht. Was nur menschlich ist“, so Henseler. Gegen 16.19 Uhr wurde der Vorfall der Leitstelle gemeldet, so dass dem Fahrer schnell ein Ersatzschlüssel für den Bus besorgt wurde. Der GA-Leser sei trotzdem sauer. Bei den Bussen und Bahnen der SWB sei man in puncto „Unzuverlässigkeit so einiges gewöhnt“, insbesondere bei der Buslinie 603, erklärte er.