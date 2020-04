Weiterer Einsatz auf dem alten Schlachthofgelände : Waldstück in der Bonner Waldau hat gebrannt

Löscharbeiten an der Einsatzstelle bei einem Waldbrand in der Waldau. Foto: Feuerwehr Bonn

Bonn In Bonn hat es am Samstagabend zwei Feuerwehreinsätze gegeben. Neben einem Feuer auf dem alten Schlachthofgelände hat ein Waldstück in der Bonner Waldau gebrannt



Die Bonner Feuerwehr ist am Samstagabend zu zwei Einsätzen gerufen worden. Auf dem alten Bonner Schlachthofgelände hat im Außenbereich Unrat gebrannt.

Außerdem hat es in der Waldau einen kleineren Waldbrand gegeben. Die Feuerwehr ist zu dem Einsatzort ausgerückt, konnte den Brand aber schnell unter Kontrolle bringen.

Wie die Feuerwehr mitteilte, haben Fußgänger den Rettungsdienst gegen 20:30 Uhr über das Feuer informiert. Als die Einsatzkräfte vor Ort ankamen, standen etwa 200m² Mischwald und Totholz in Flammen. Eine Ausbreitung auf die trockenen Vegetation konnte durch Löscharbeiten verhindert werden.