Freizeittipps für Kinder und Jugendliche : Jugendarbeit in Hardtberg findet über Instagram statt

Duisdorf Die aktuellen Einschränkung aufgrund der Corona-Krise treffen Kinder und Jugendliche besonders hart. Mitarbeiter des Jugendzentrums St. Martin in Duisdorf geben jetzt über Instagram Vorschläge für die Freizeit.

100 bis 150 besuchen in normalen Zeiten täglich das Jugendzentrum

Etwa 100 bis 150 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sieben und 15 Jahren besuchen täglich die Einrichtung in Duisdorf. Besonders beliebt sind die verschiedenen Kurse und Workshops, die die Pädagogen in der Einrichtung an der Heilsbachstraße anbieten. Einige Angebote finden auch derzeit, während der aktuellen Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie, weiterhin statt – eben nur auf anderen Wegen. So gibt es stets neue Bastel- und Spielanregungen, die mehrmals in der Woche aktualisiert werden. „Wir möchten auch jetzt da sein und Tipps geben, wie man die Zeit sinnvoll nutzen kann“, so Kemper.