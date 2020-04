Situation im Kottenforst : Spaziergänger beschweren sich über Mountainbiker im Kottenforst

Venusberg Spaziergänger haben sich vor allem in letzter Zeit über Radlerrudel im Kottenforst beschwert. Um die Gruppen besser trennen zu können, plant die Verwaltung nun eine legale Mountainbike-Strecke.

Unangenehm sind einer Spaziergängerin Mountainbiker im Kottenforst aufgefallen. Schon in „normalen“ Zeiten würden sie sich im Kottenforst „tummeln“. Eine Frau berichtet, dass die Mountainbiker abseits der Wege ihre Tracks und Schanzen anlegen. „Dadurch ruinieren sie den Waldboden und leisten der Erosion Vorschub“, ärgert sie sich.

Biker müssen sich an naturschutzrechtliche Bestimmungen halten

Der General-Anzeiger hat bei der Verwaltung nachgefragt, was den sportlichen Zweiradfahrern im Wald erlaubt ist und was nicht. Die Antwort ist eindeutig: „Mountainbiker, die sich außerhalb der zulässigen Straßen und Wege bewegen, verstoßen gegen naturschutzrechtliche und gegen forstrechtliche Bestimmungen“, sagt der stellvertretende Pressesprecher Marc Hoffmann. Konkret würden sie gegen das Verbot verstoßen, Flächen im Naturschutzgebiet außerhalb der Wege zu betreten oder zu befahren.

Das Problem sei der Stadt und auch den Forstämtern bekannt. Vorfälle würden sich im Bonner Teil des Naturschutzgebietes Siebengebirge und in mehreren Bereichen des Kottenforstes häufen. Hoffmann: In den Naturschutzgebieten werden sowohl im Ennert wie auch im Kottenforst Trails und Sprungschanzen von Mountainbikern errichtet, die regelmäßig durch das Amt für Stadtgrün oder die Forstbehörden beseitigt werden. Aber in kurzer Zeit entstehen sie wieder neu.“