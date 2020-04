Folgenschwerer Unfall in Hennef : 14-jährige Radfahrerin stößt frontal mit Bus zusammen

Eine 14-jährige Radfahrerin ist in Hennef-Geisbach auf der Kümpeler Straße gegen einen entgegenkommenden Linienbus frontal aufgefahren und musste anschließend verletzt in die Uniklinik Bonn gefahren werden. Foto: Christof Schmoll

Hennef Am frühen Sonntagabend ist eine 14-jährige in Hennef-Geisbach frontal mit einem Bus kollidiert. Das Mädchen musste anschließend zur weiteren medizinischen Betreuung in die Uniklinik nach Bonn gebracht werden.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von general-anzeiger-bonn.de

Kurz nach 18 Uhr ist im Hennefer Ortsteil Geisbach eine 14-jährige Radfahrerin frontal auf einen entgegenkommenden Bus aufgefahren. Die 14-Jährige wurde dabei schwerer verletzt, so dass sie kurz nach dem Eintreffen der Rettungskräfte in die Uniklinik Bonn zur weiteren medizinischen Versorgung transportiert werden musste.

Laut Angaben der Polizei fuhr die Radfahrerin auf der Kümpeler Straße bergab in Richtung Hennef. Dabei kam sie in einer lang gezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß in der Folge mit dem entgegenkommenden Linienbus zusammen.

Foto: Christof Schmoll Eine 14-jährige Radfahrerin ist in Hennef-Geisbach auf der Kümpeler Straße gegen einen entgegenkommenden Linienbus frontal aufgefahren und musste anschließend verletzt in die Uniklinik Bonn gefahren werden. zurück

weiter