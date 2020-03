61-Jährige vom Bus überrollt : Tödliches Busunglück in Meckenheim-Merl

Eine 61-Jährige wurde am Samstagabend von einem Bus überrolt. Sie starb noch an der Unfallstelle. Foto: Axel Vogel

Meckenheim Eine 61 Jahre alte Fußgängerin ist am Samstagabend in Meckenheim-Merl von einem Bus überfahren und dabei tödlich verletzt worden. Offenbar war die Frau gestolpert und vor den Bus gestürzt.

Für eine 61-jährige Frau ist am Samstagabend nach einem Unfall in Meckenheim-Merl jede Hilfe zu spät gekommen: Die Fußgängerin war gegen 19.40 Uhr auf der Akazienstraße unterwegs und geriet an der Einmündung des Zypressenweges offenbar ins Straucheln.Die Frau stürztzte auf die Straße und vor einen Bus, der genau in diesem Moment die Straße passierte.