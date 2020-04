Debatte über Verkehrsschilder in Bonn : Neue Verkehrsschilder in Hardtberg sorgen für Verwirrung

Neue Verkehrsschilder in Hardtberg sorgen für Verwirrung

Debatte über Verkehrsschilder in Bonn

Hardtberg. Die Stadt lässt in Hardtberg 93 neue Ortstafeln installieren. Einige Bürger kritisieren die Aktion als „Unsinn“: So „gehören“ Ückesdorf und Röttgen laut der Schilder plötzlich zum Stadtbezirk Hardtberg.

Hatten Hardtberger erst vermutet, es handele sich um einen Aprilscherz, werden sie nun eines Besseren belehrt: Mit den vielen neuen Schildern, die derzeit aufgestellt werden, hat nach Auskunft der Verwaltung alles seine Richtigkeit. Aufgeregt haben sich Bürger beim General-Anzeiger gemeldet, dass im Stadtbezirk an Straßeneinmündungen überall Ortseinfahrts- oder Ausfahrtsschilder anmontiert werden – je nachdem, aus welcher Richtung man kommt.

„Abenteuerlich“ kommentierte einer; „Wohl zu viel Zeit und zu viel Geld“ ein anderer. Von „fassungslos“ bis „total wütend“ schlagen die Pegel auch beim CDU-Bezirksverordneten Wolfgang Esser und der SPD-Stadtverordneten Gabi Mayer aus. Tatsache ist: Verkehrslenkung und Tiefbaumamt stellen in Hardtberg derzeit 93 neue Schilder auf. Die Materialkosten für die Aktion belaufen sich laut Verwaltung auf 4500 Euro.

Schilder sorgten für Verwirrung

Beim Spaziergang auf dem Brüser Berg ist Wolfgang Esser unvermutet auf die gelben Hinweistafeln gestoßen. Beispielsweise die beiden Einmündungen der Gebrüder-Wright-Straße auf den Brüser Damm sind neuerdings mit einer Ortseingangs- und einer Ortausgangstafel beschildert. Was dann logischer Weise bedeutet, dass der Brüser Damm in dem Bereich zumindest verkehrstechnisch nicht mehr zum Stadtgebiet gehört. „So ein Unsinn“, wettert Esser.

Lange Jahre war der ehemalige Leiter der Bezirksverwaltungsstelle bei der städtischen Verkehrslenkung beschäftigt. Sogleich verlangte er Aufklärung: „Aufgrund welcher zwingenden rechtlichen Notwendigkeit werden zurzeit im Stadtbezirk Hardtberg an einer Vielzahl von Straßeneinmündungen Ortstafeln mit den Verkehrszeichen 310 und 311 der Straßenverkehrsordnung aufgestellt?“

Klare Regeln für Ortstafeln

Nach seiner Auffassung werde durch die aufgestellten Ortstafeln der Eindruck erweckt, dass man an diesen Einmündungen in die Stadt Bonn und den Stadtbezirk Hardtberg einfährt beziehungsweise diese verlässt. „Aus meiner Sicht sind die aufgestellten Ortstafel nicht nur irreführend, sondern auch rechtlich unzulässig.“ Zudem sei es ihm in Zeiten knapper Haushaltsmittel unverständlich, Geld auszugeben, um den „bereits vorhandenen Schilderwald noch weiter aufzuforsten“.