Engagement auf der Palliativstation : Ehrenamtlerin begleitet Sterbende im Malteser-Krankenhaus

Christa Fischer begleitet als ehrenamtliche Hospizhelferin schwerstkranke Patienten in den Tod. Foto: Benjamin Westhoff

Medinghoven. Die Ehrenamtlerin Christa Fischer begleitet Sterbende auf der Palliativstation im Malteser-Krankenhaus. Dabei hilft der 80-Jährigen ihre positive Lebenseinstellung. Damit schenkt sie den Patienten Freude.

Christa Fischer lächelt viel. Ihre positive Lebenseinstellung ist gleich auf den ersten Blick zu erkennen. „Sieht man das?“, fragt sie und strahlt wieder über das ganze Gesicht. Diese Lebensfreude braucht die 80-Jährige ganz besonders, wenn sie mehrmals in der Woche von Medinghoven aus hoch zum Malteser-Krankenhaus fährt. Seit 13 Jahren begleitet die ehemalige Bonner Grundschullehrerin dort auf der Palliativstation Schwerstkranke und Sterbende auf deren letzten Weg.

„Ich mache das wirklich sehr gerne“, sagt sie, auch wenn sie eigentlich in diese Arbeit „hineingerutscht“ sei. Als ehemalige Leiterin der Kreuzbergschule in Lengsdorf suchte sie nach der Pensionierung eine neue Aufgabe. „Natürlich wollte ich am liebsten etwas mit Kindern machen“, erinnert sich Christa Fischer.