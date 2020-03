Straße Auf dem Hügel : Endenich hat eine neue Tempo-30-Zone

Seit Dienstag gilt in einem Bereich der Straße Auf dem Hügel Tempo 30. So soll ein Teil des Lärms reduziert werden. Foto: Stefan Hermes

Endenich Eine neue Tempo-30-Zone hat die Stadt an der Straße Auf dem Hügel einrichten lassen. Die Reduzierung der Geschwindigkeit auf etwa 900 Metern Länge soll helfen, den Lärm zu vermindern.

„Der Lärm ist enorm.“ Das ist eine der Rückmeldungen von Anwohnern der Straße Auf dem Hügel gewesen. Sie durften am Lärmaktionsplan der Stadt in einem Verfahren mitwirken. Abhilfe soll eine Tempo-30-Zone bringen : Seit Dienstag weisen auf den ersten etwa 900 Metern zahlreiche Schilder ab der Kreuzung mit dem Hermann-Wandersleb-Ring auf die Geschwindigkeitsbegrenzung hin.

Mit dem Lärmaktionsplan war schon Ende 2018 festgestellt worden, dass es bei der Lärmbelastung an der Straße auch gemessene Schallwerte oberhalb von 60/70 dB(A) gibt. Deshalb war die Straße Auf dem Hügel als sogenannte Lärmbelastungsachse in den Aktionsplan aufgenommen worden.

Um die Situation für die Anwohner erträglicher zu machen, sollte ein generelles Tempolimit von 30 Kilometern in der Stunde eingeführt werden. Seit Dienstag ist es nun vorgeschrieben. So, wie es den Autofahrern in Richtung Dransdorf und Lessenich schon im weiteren Verlauf von der Siemensstraße her bekannt ist. Allerdings nicht durchgehend. „Warum man ausgerechnet bei uns, wo sogar Schilder auf eine kinderreiche Siedlung hinweisen, die Begrenzung aufgehoben hat, kann ich nicht verstehen“, sagt eine Anwohnerin, die namentlich nicht genannt werden möchte. Mit ihren beiden kleinen Kindern ist sie in Richtung Stadt unterwegs.