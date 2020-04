Neues Angebot in Corona-Zeiten : So verläuft der „Kreuzweg to go“ an Karfreitag in Bonn

Hier führt der sogenannte „Kreuzweg to go“ an Karfreitag in Bonn entlang. Foto: grafik

Beuel Die Coronakrise verändert in den katholischen Gemeinden auch an Karfreitag das Geschehen. In Beuel gibt es statt der Gottesdienste ein neues Angebot: einen „Kreuzweg to go“, mit verkürztem Verlauf und sieben Stationen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Thema: Coronavirus Von Rainer Schmidt

Andere Zeiten benötigen andere Wege. Die aktuelle Coronakrise mit angeordneter Kontaktsperre und abgesagten Gottesdiensten wirkt sich auch auf die Karwoche aus. Deshalb haben sich die Verantwortlichen im katholischen Seelsorgebereich „An Rhein und Sieg“ in Bonn-Beuel überlegt, wie sie den Karfreitag in diesem Jahr anders gestalten können. Daraus entstanden ist das neue Angebot „Kreuzweg to go“, den Teilnehmer alleine oder zu zweit mit Abstand zueinander durch Beuel gehen können.

Üblich sind beim Kreuzweg 15 Stationen, an denen Teilnehmer das Leiden und den Tod Jesu nachempfinden können. Beim „Kreuzweg to go“ ist die Strecke auf sieben Stationen verkürzt. Der 2,5 Kilometer lange Rundweg führt vom Gebäude der Staatsanwaltschaft bis zum Friedhof. Den Weg können Teilnehmer – ob alleine oder zu zweit – zu Fuß oder per Fahrrad beschreiten. Dabei gilt während der Coronakrise eine wichtige Regel: „Haltet Abstand zu anderen Passanten“, sagt Bianca Pohlmann, Ehrenamtskoordination im Seelsorgebereich.

Zum Gebet geöffnet Innehalten in Kirchen weiter möglich Auch wenn im katholischen Seelsorgebereich „An Rhein und Sieg“ in Bonn-Beuel derzeit keine öffentlichen Gottesdienste stattfinden, sind die Kirchen in der Karwoche und an den Ostersonntagen zum persönlichen Gebet geöffnet (siehe unten), teilt Ehrenamtskoordinatorin Bianca Pohlmann mit. Zudem liegen dort auch der Ostergruß und ein kleines Osterlicht zum Mitnehmen aus. Die Öffnungszeiten sind: (St. Josef in Beuel sowie St. Maria und St. Clemens in Schwarzrheindorf) Gründonnerstag von 18 bis 20 Uhr, Karfreitag von 15 bis 18 Uhr, Ostersonntag von 15 bis 18 Uhr; (St. Peter in Vilich) Gründonnerstag von 18 bis 20 Uhr, Karfreitag von 16.30 bis 18 Uhr, Ostersonntag von 11 bis 17 Uhr; (St. Maria Königin in Vilich-Müldorf) Ostersonntag von 10.30 bis 16 Uhr; (St. Joseph in Geislar) Ostersonntag von 11 bis 12 Uhr. Das Sonntagsevangelium, ausgewählte Texte des Pastoralteams zum Osterfest sowie Wochenimpulse finden Interessierte auch im Internet: www.katholisch-an-rhein-und-sieg.de.

Stationen gekennzeichnet durch weiße Grablichter

Sieben Mitglieder der Gemeinden des Seelsorgebereichs „An Rhein und Sieg“ haben die sieben Stationen vorbereitet. Für diese Stationen, gekennzeichnet durch weiße Grablichter, haben die Organisatoren jeweils Impulse, Gedanken, Texte und Gebete vorbereitet. Diese können sich Interessierte vorab auf der Internetseite des Seelsorgebereichs unter http://www.katholisch-an-rhein-und-sieg.de/Aktuelles/kreuzweg-to-go/ anschauen und herunterladen. Zudem hat Organist Michael Bottenhorn sieben Stücke eingespielt, die am Karfreitag auf der Internetseite abrufbar sein sollen.