Rätselhafter Stein in Beuel : Geheimnis um Gedenkstein in Vilich ist nun gelüftet

Geheimnis um Gedenkstein in Vilich ist nun gelüftet

Rätselhafter Stein in Beuel

Zwischen Vilich und Geislar steht der massive Steinblock, der nun am Vilicher Bach neu aufgestellt werden soll. Foto: Rainer Schmidt

Beuel Heimatforscher Carl J. Bachem hat die Inschrift auf dem geheimnisvollen Stein in Beuel entziffert. Der Block erinnert an zwei Jungs, die 1820 auf tragische Weise ertrunken sind.

Das Geheimnis um einen Gedenkstein mit kaum zu entziffernder Gravur am Wegesrand in Vilich hat Carl J. Bachem, Vorsitzender des Denkmal- und Geschichtsvereins Bonn-Rechtsrheinisch, gelüftet. Der Stein ist zwei Jungen gewidmet, die auf tragische Weise mitten im Winter ertranken. Bei der Burg Lede waren sie am 1. Januar 1820 durch eisbedecktes Wasser gebrochen.