Niedrigster Anstieg bei Todesfällen : Coronakrise: Kleiner Hoffnungsschimmer in Frankreich

Paris Nach einer Woche mit sehr vielen Corona-Toten deuten die Zahlen in Frankreich nun auf eine leichte Entspannung hin. Doch Ärzte warnen vor zu großer Euphorie, berichtet unser Frankreich-Korrespondent.

In Frankreich keimt leichte Hoffnung auf eine Entspannung der Krise auf. Am Sonntag wurde der niedrigste Anstieg bei den Corona-Todesfällen seit einer Woche registriert. 357 Krankenhauspatienten starben binnen 24 Stunden an der vom neuartigen Coronavirus verursachten Lungenkrankheit Covid-19, wie die Gesundheitsbehörden mitteilten. Am Vortag hatten die Behörden noch 441 Todesfälle gemeldet.