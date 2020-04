Vernetzung durch private Initiativen : Internet überall und für jeden im Rhein-Sieg-Kreis ist das Ziel

Freifunk im Rhein-Sieg-Kreis

Neben den drei Netzen in Troisdorf betreibt der Verein Freifunk Rhein-Sieg weitere, kreisweit sind es 19 Netze. Der Verein arbeitet darüber hinaus auch mit der Stadtverwaltung von Niederkassel zusammen. Mehr als 300 Freifunk-Router sind in Troisdorf in Betrieb, dazu kommen 80 bis 100 in Hennef, so Andreas Groß von Freifunk Rhein-Sieg. Im Kreis sind es insgesamt rund 700. Im rechtsrheinischen Kreisgebiet gibt es neben der Rhein-Sieg-Community, die auch in Siegburg und Lohmar tätig ist, unter anderem die Freifunker in Hennef sowie die Netzwerkinitiative Königswinter/Bad Honnef. Im Linksrheinischen ist unter anderem die Initiative Freifunk Meckenheim und Rheinbach aktiv.