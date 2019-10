Zusammenstoß auf der Broichstraße : Auto prallt bei Unfall in Bonn gegen Baum

Bonn Auf der Broichstraße in Bonn-Küdinghoven sind am Abend zwei Pkw zusammengestoßen. Ein Auto prallte gegen einen Baum, die Fahrerin wurde verletzt.

Bei einem schweren Unfall in Bonn-Küdinghoven ist am Donnerstagabend eine Frau verletzt worden. Auf der Broichstraße waren gegen 20.15 Uhr zwei Fahrzeuge zusammengeprallt.

Nach Angaben der Polizei waren beide Autos in Richtung Maarstraße unterwegs, als die Frau in ihrem dunklen Wagen abbiegen wollte. Der Fahrer des silbernen Wagens, in dem noch ein weiterer Mann saß, überholte in diesem Moment, woraufhin es zur Kollision kam.