Marktwiesen in Beuel : Weihnachtscircus gastiert auf Püma-Gelände

Beuel Der Bonner Weihnachtscircus macht in diesem Jahr Station auf dem Gelände von Pützchens Markt. Der Vorverkauf läuft bereits.

Auf die Frage, warum es so kurzfristig zu einem Standortwechsel gekommen ist, antwortete Marc Hoffmann, stellvertretender Pressesprecher der Stadt Bonn: "Der Zirkus hat eine entsprechende Anfrage an die Verwaltung gerichtet. Da das Angebot sehr gut ist, die Fläche an der Siegburger Straße nur ein Notplatz ist, bald bebaut wird und weil die Verwaltung diese Attraktion gerne in Bonn behalten will, hat die Verwaltung der Politik vorgeschlagen, den Weihnachtscircus ausnahmsweise auf das Pützchens-Markt-Gelände zu verlagern." Von dem 80 000 Quadratmeter großen Püma-Areal benötigt der Zirkus zwischen 5000 und 8000 Quadratmeter. Die erforderliche Spielfläche wird im südöstlichen Teil der Marktwiesen auf der Rückseite der ehemaligen Firma Althoff liegen. Zur genaueren Einordnung: Der Zirkus wird ungefähr dort platziert werden, wo an Pützchens Markt das Riesenrad steht. Mit Auf- und Abbau benötigt Zirkusbetreiber Manuel Fischer aus Euskirchen die Fläche vom 1. Dezember bis 10. Januar.