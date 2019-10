Kindergarten „Grashüpfer“ aus Pützchen : Kindergartenkinder pflanzen Beet für Wildblumen in Bonn

Kindergartenkinder pflanzen Beet für Wildblumen in Bonn

Pützchen-Bechlinghoven 15 Kinder des städtischen Kindergartens "Grashüpfer" aus Pützchen haben ein großes Beet für Wildblumen angelegt. Unterstützung bekamen sie dabei von Mitarbeitern der Biologischen Station Bonn/Rhein-Erft vom Dransdorfer Berg und von der Unteren Naturschutzbehörde der Stadt Bonn.

Bei dieser Aktion in der Kita, bei der natürlich die Aussaat im Mittelpunkt stand, stellten die Partner ihr Pilotprojekt vor. "Ziel ist es, den Schutz und die Förderung von Wildbienen und anderen Insekten für Kinder in den Fokus zu rücken und sie dafür zu begeistern", erklärt Sandra Krueger, Mitarbeiterin der Unteren Naturschutzbehörde. "So kann bei der jungen Generation ein Bewusstsein und eine Wertschätzung für Insekten geschaffen werden. Die Kinder erfahren praxisnah die große Vielfalt der Pflanzen- und Tierwelt und deren Zusammenhänge, sodass der kindliche Forschergeist geweckt wird."