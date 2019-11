„Kurfürstliches Beethovenfest“ : Deshalb entstehen in Bad Godesberg historische Kleider

BAD GODESBERG. Egal ob Kleider oder Hüte: In Bad Godesberg werden derzeit Roben und Accessoires aus dem 18. Jahrhundert hergestellt. Wer ebenfalls gerne historische Kleidung nähen möchte, kann an Workshops teilnehmen.

Der Geburtstag Ludwig van Beethovens jährt sich – das wissen vermutlich die meisten Bad Godesberger – 2020 zum 250. Mal. Grund genug für den Verein KuKuG (Kunst & Kultur Bad Godesberg) ein dreitägiges „Kurfürstliches Beethovenfest“ auf die Beine zu stellen. Dabei, so der Plan, sollen sich möglichst viele Teilnehmer, aber auch Gäste historisch präsentieren. und in Kostümen entlang von kurfürstlicher Zeile und Redoute flanieren. Doch woher sollen die prächtigen Roben kommen? Hilfe gibt es in einem Workshop, der im Haus der Familie stattfindet.

hat für die nächsten Monate zahlreiche Pläne. So soll Ende August 2020 ein dreitägiges „Kurfürstliches Beethovenfest“ mit Musik, Theater und einem historischen Markt in Bad Godesberg stattfinden. Und als Kulisse dient die historische Zeile an der Kurfürstenallee, sagt Sabine Köhne-Kayser, 2. Vorsitzende des ausrichtenden Vereins. Damit das Publikum mit auf die Reise in die Zeit von Ludwig van Beethoven mitgenommen werden kann, werden ein zur damaligen Zeit passendes Marktgeschehen und unter anderem auch ein Maskenball geplant. Zusätzlich wollen sich Interessierte in der Kleidung von damals zeigen, entlang von Rathaus und Redoute promenieren. Die dazugehörigen ersten historischen Kostüme entstehen gerade in einem ersten Workshop.

Darüber hinaus können sich Interessierte außerdem noch in der Bundeskunsthalle inspirieren lassen. Ab Mitte Dezember ist dort unter dem Titel „Beethoven – Welt.Bürger.Musik“ die zentrale Ausstellung zum Jubiläumsjahr in Bonn zu sehen. Sie bietet spannende Einblicke in die Zeit, in der Ludwig van Beethoven lebte und arbeitete. „Rund 250 Objekte, darunter zahlreiche Original-Exponate aus den Beständen des Beethoven-Hauses sowie Leihgaben aus deutschen und internationalen Sammlungen, zeichnen ein facettenreiches Bild des Künstlers und Menschen Beethoven vor einem lebendigen Zeitpanorama“, heißt es in der Beschreibung der Ausstellung, die bis zum 26. April 2020 zu sehen ist. In der Schau spielt – natürlich – auch die Mode eine Rolle. So werden die Besucher zum Teil mit Originalkleidung in die Vergangenheit entführt.