Modenschau in Bad Godesberg : Schaulaufen auf der Godesburg für den guten Zweck

Bad Godesberg Alle 230 Eintrittskarten waren bereits Tage vorher verkauft: Auf der Godesburg fand zum zweiten Mal ein modisches Schaulaufen statt.

Auf dem Laufsteg defilierten sie im Scheinwerferlicht an den Zuschauerinnen vorbei und zeigten rund 100 Outfits, auch von Godesberger Labels und Geschäften wie CaroLines oder LiebeVoll. Was frau diesen Winter trägt, wusste Modenschau-Leiterin Kristina Wunderer: „Lagenoptik in Naturfarben, am besten aus Wolle, Seide oder Kaschmir.“ Dazu bei den Accessoires feinstes Leder und Stiefeletten. Ebenfalls im Trend: nachhaltige Mode für jeden Tag. Den Abend ließen Aussteller, Gäste, Models und Organisatorinnen gemeinsam ausklingen – bei Prosecco sowie von Anne Beever und Helferinnen selbstgemachtem Fingerfood.