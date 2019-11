Zu Schulbeginn- und Schulschlusszeiten : Mehr Busse sollen für Schweinheimer Schüler bereitstehen

Bad Godesberg Auf Wunsch der Bezirksvertretung soll geprüft werden, wie zu Schulbeginn- und Schulschluss-Stoßzeiten mehr Busse eingesetzt werden kann.

Der Fahrplanwechsel im August hat stadtweit Wellen geschlagen – so auch in Schweinheim. Verspätungen und Ausfälle prägten das Bild, das untere Schweinheim sei nur noch im 30-Minuten-Takt erreichbar. Das sei besonders für Schüler problematisch, die wahlweise zu früh oder zu spät zum Unterricht kämen, so die Klagen (der GA berichtete). Nun sieht es so aus, als könnte sich die Situation verbessern. Auf einstimmigen Wunsch der Bezirksvertretung, die damit einem Bürgerantrag der Initiative „Schweinheim nicht abgehängt“ und einem Vorstoß der Grünen folgte, soll geprüft werden, wie der Takt der Linien 638 und 639, die in Schweinheim unterwegs sind, zu den Stoßzeiten verdichtet werden kann. Darüber hinaus soll geschaut werden, wie Verkehrsführung und Pünktlichkeit des Öffentlichen Nahverkehrs in Bad Godesberg umgesetzt werden können.