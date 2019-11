Suchmaßnahmen mit Fotofahndung : Vermisste Zwölfjährige aus Bad Godesberg aufgetaucht

Bad Godesberg Die gesuchte Zwölfjährige aus Bad Godesberg ist wieder aufgetaucht. In der Vergangenheit hatte sie schon öfter ihre Jugendhilfeeinrichtung verlassen. Die Polizei bat die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Mädchen.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ist sie nun wieder aufgetaucht. Am Dienstag wurde sie bei Bekannten in Ratingen angetroffen und zu ihrer Einrichtung zurückgebracht. Die öffentliche Fahndung wurde daraufhin eingestellt.