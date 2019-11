Kombiniert mit der Bonn-Börse : So war die zweite Reisemesse des General-Anzeigers

Bonn Die zweite Reisemesse des General Anzeiger war in diesem Jahr mit der Bonn-Börse kombiniert. Dabei ging es besonders um eine gemeinsame Vermarktung von Bonn und der Region. In mehr als 20 Vorträgen wurden unter anderem unterschiedliche Reiseziele präsentiert.

Vier große moderne Reisebusse vor der Bad Godesberger Stadthalle verkünden: Im Inneren geht es um Tourismus. Etwas aus der Rolle fällt der restaurierte VW-Bus, die neueste Errungenschaft des Vereins Bonn Greeters. Mit diesem will man künftig neben kostenlosen Führungen von Bonner, die ihre Stadt lieben, Ausflüge in die Region anbieten. Wer mehr erfahren möchte, war am Samstag in die Stadthalle bei der zweiten GA-Reisemesse genau richtig.