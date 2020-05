Verdacht des Besitzes von Kinderpornografie : Polizei wertet Datenträger aus Gartenparzelle in Friesdorf aus

Spezialisten werten die in einer Schrebergartenanlage in Friesdorf gefundenen Datenträger aus. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Spezialisten werten die in einer Schrebergartenparzelle in Friesdorf sichergestellten Datenträger aus. Wie berichtet, hatte die Polizei am Freitag nach Kinderpornografie gesucht.